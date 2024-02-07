«Это было потрясающе красиво»: беременная актриса Зоя Бербер вышла замуж

Фото, видео: Instagram* / zberberr; 5-tv.ru

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Звезда «Реальных пацанов» лишь неделю назад рассказала о своем интересном положении, а на днях приятно удивила еще одной новостью — она стала женой.

Не успели поклонники отойти от новости о беременности звезды сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер, как знаменитость вновь приятно удивила еще одной — она вышла замуж за Максима Белобородова. Трогательными кадрами из ЗАГСа она поделилась в социальной сети.

«Да, мы сделали это! Пусть этот день будет началом прекрасной и неповторимой истории. Нашей истории. Люблю тебя, Максим! А церемония… Ребята, это было потрясающе красиво. Месяц свадебного контента объявляю открытым! Предстоит показать очень много красоты», — подписала снимки актриса.

Для торжества Бербер выбрала традиционное белое платье с рюшами, которое скрывало округлившийся животик, супруг же надел классический черный костюм и белую рубашку.

О решении Белобородова и Бербер стать мужем и женой стало известно еще в начале ноября прошлого года. Актеры одновременно опубликовали говорящие сами за себя снимки в соцсетях. На фото оба были одеты в простые свитера, на голове актрисы был венок с цветами и белой фатой, а на безымянном пальце — помолвочное и обручальное кольца.

Для Бербер этот брак первый, хотя у нее есть дочь Надежда от читинского сценариста Александра Синегузова, девочка родилась в 2015 году. С бывшим бойфрендом актриса познакомилась на съемках пилотных серий «Реальных пацанов» в 2010-м. По ее словам, многое в сериале стало отражением ее личной семейной жизни. Пара распалась в 2020-м. И только через три года стало известно о романе Бербер и Белобородова. Звезды не спешили обсуждать личную жизнь с прессой во всех подробностях, хотя в одном из интервью Зоя говорила о желании родить еще детей от любимого человека.

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