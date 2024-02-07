Позитивные эмоции: большинство посетителей выставки «Россия» испытали гордость за страну

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Социологи огласили впечатляющие цифры по результатам проведенного опроса.

Представленные на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ достижения вызвали у 98% посетителей чувство гордости за свою страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НИУ ВШЭ и ЭИСИ.

«Выставка способствует формированию у людей позитивных эмоций. Среди эмоций, связанных с посещением выставки, ровно половина респондентов упоминает радость. 46% называют главной эмоцией восторг, 39% испытывают гордость за страну или свой регион», — считают социологи.

Также они добавили, что 97% гостей почувствовали себя частью большой единой страны. Еще 95% посетителей выразили уверенность в завтрашнем дне.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на выставке «Россия» открыли экспозицию в честь десятилетия Игр в Сочи.