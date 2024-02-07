В CAS сообщили о найденном в допинг-пробе Валиевой экдистероне

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Российская фигуристка дисквалифицирована по решению Спортивного арбитражного суда на четыре года.

Триметазидин, найденный допинг-тестах российской фигуристки Камилы Валиевой, мог попасть в ее организм через клубничный десерт. Об этом спортсменка заявила на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), говорится в опубликованной на сайте организации мотивировочной части решения.

«Из решения CAS следует, что спортсменка утверждала, что запрещенная субстанция попала в ее организм через употребление зараженной пищи незадолго до чемпионата России, то есть через употребление клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он обычно измельчал свои лекарства (таблетки), содержащие триметазидин», — написано в решении CAS.

При этом CAS подчеркивает, что комиссия не была удовлетворена словами спортсменки, которая, по их мнению, так и не смогла доказать, что действовала не намеренно.

Также в крови Валиевой был обнаружен экдистерон. Как он попал в ее организм, судя по документу, фигуристка объяснить не смогла.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе предположила, что кто-то когда-то прописывал подобный препарат другой спортсменке из команды.

«Вероятно, кто-то из спортсменов команды, в том числе Камила Валиева, возможно, получала экдистерон во время интенсивных тренировок в базовый период, но мне об этом неизвестно», — заявила Тутберидзе во время беседы с представителями CAS.

В 2021 году Валиевой был поставлен диагноз «функциональное расстройство проводящей системы сердца», не требовавший медицинского вмешательства или прекращения занятий спортом. Кроме того, согласно опубликованному решению, Валиева принимала около 60 различных лекарств и пищевых добавок.

О том, что Камилу Валиева дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Срок отсчитывается с 2021 года. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин, гипоксен и L-карнитин. Применение последних двух препаратов не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства.

Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валиева обратилась к фанатам после дисквалификации.