Как избавиться от тусклого цвета лица: ТОП-4 экспресс-способа

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Нередко все вредные привычки проявляются на лице в виде пигментации и изменения цвета кожи. Как сохранить свежий и цветущий вид без кардинальных вмешательств?

О тусклом и безжизненном цвете лица заводят речь в том случае, когда здоровый розовый румянец на щеках больше не виден. С возрастом и при неправильном образе жизни лицо теряет привычный вид, вынуждая женщин обращаться за помощью к пластическим хирургам.

Однако, существует четыре экспресс-способа, которые не только заменят собой пластические операции, но и приведут лицо в первозданный вид. По словам управляющей бьюти-пространством Faceology Наталии Ямазаки, на первичном этапе свою роль окажут альфа- и бета-гидроксикислоты (в народе они известны абрревиатурами AHA и BHA). Они выравнивают цвет лица и снижают отеки.

«Эти кислоты помогают отшелушивать омертвевшие клетки кожи, улучшая текстуру и оттенок лица. Они также могут помочь сократить пигментацию и улучшить сияние кожи», — объяснила она в беседе с Газета.ру.

С выравниванием пигментации успешно справляется витамин С. По словам профильного специалиста, этот распространенный в косметике ингредиент оказывает мощное антиоксидантное воздействие, стимулирует естественную выработку коллагена и осветляет пигментные пятна.

Косметические продукты, содержащие витамин C, могут включать в себя сыворотки, кремы, маски и тоники: они помогают вернуть сияние отсрочить появление пигментации. Идеально, если процент содержания этого полезного ингредиента не будет превышать 20.

«Оптимальная концентрация витамина C для косметических продуктов обычно составляет от пяти до 20 процентов. Также стоит выбирать продукты, содержащие стабилизированную форму витамина C, такую как аскорбилфосфат или тетрапальмитат аскорбил», — рассказала врач.

Подключение в must have перечень ретинола и гиалуроновой кислоты сделает эффект пролонгированным, выравняет тон лица и поборется с покраснениями.

«Ретинол, как производный витамина А, помогает ускорить обновление клеток кожи, что улучшает текстуру и тон лица. Он также может помочь уменьшить пигментацию и выравнять тон кожи. Он способствует обновлению клеток кожи, улучшает текстуру и стимулирует выработку коллагена. Ретинол может быть включен в состав ночных кремов или сывороток. Гиалуроновая кислота, в свою очередь, помогает увлажнить кожу, вернуть ей блеск и упругость», — резюмировала Ямазаки.

Идеально, если помимо очищающих пенок уход женщины будут составлять лосьоны, тоники, крема, пудру и другие современные косметические средства. В таком случае погоня за красотой станет комплексной и эффективной, резюмирует специалист.

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