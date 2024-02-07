Фото: Егор Алеев / ТАСС

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Ограничения носят временный характер.

«Почта России» приостановила наземную доставку посылок в Европу. Ограничения будут действовать ближайшие два месяца. Как передает ТАСС, причина кроется в «бюрократических сложностях при оформлении перевозок».

«Наземная доставка отправлений в Европу возобновится в ближайшие два месяца. Временное изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению», — объяснили в компании.

В феврале и марте «Почта России» будет доставлять посылки только по воздуху в 24 европейских страны: Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию и Эстонию.

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