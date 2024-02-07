«Мы оружием не бряцаем»: власти Калининграда советуют польскому генералу учить историю

Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Вальдемар Скшипчак назвал российский регион «оккупированным».

Калининградские власти советуют польскому генералу Вальдемару Скшипчаку учить историю прежде, чем комментировать статус российского региона. Как сообщает ТАСС, таким образом руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков ответил на слова офицера о «ликвидации» области.

Генерал польской армии Вальдемар Скшипчак в своем выступлении, опубликованном изданием Rzeczpospolita, назвал Калининградскую область «все еще оккупированной» Кенигсбергской областью, а также добавил, что при конфликте России и стран НАТО регион будет «ликвидирован».

В ответ на это Дмитрий Лысков подчеркнул, что Калининград и область надежно защищены силами Балтийского флота.

«В отличие от наших соседей, мы просто оружием не бряцаем и просто занимаемся своими делами. Работаем, развиваем наш регион», — отметил Лысков, посоветовав генералу открыть учебник истории и внимательно его почитать.

Регион — треть бывшей Восточной Пруссии — стал частью СССР в 1945 году на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года была образована Кенигсбергская область, которая вошла в состав РСФСР, а 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область — в Калининградскую.

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