«Переобувается в воздухе»: почему президент Польши меняет отношение к Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; ВКонтакте / ivanmezyukho / Иван Мезюхо; 5-tv.ru

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Анджей Дуда в последнее время делает резкие заявления, которые не соответствуют политике Джо Байдена.

Президент Польши Анджей Дуда начал менять свою точку зрению относительно Украины. Недавно польский лидер сделал заявление, которое идет в противовес политике американского коллеги Джо Байдена. Дуда считает, что именно бывший глава Белого дома Дональд Трамп сможет завершить украинский конфликт всего за сутки, как он уже неоднократно обещал. Почему лидер Польши мечется из стороны в сторону — объяснил политолог Иван Мезюхо в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Дуда в силу внутренних и внешних политических обстоятельств постепенно переобувается в воздухе. Он не меняет своей русофобской риторики, но меняет тактику польского государства», — объясняет эксперт.

Анджей Дуда рассчитывал, что к 2024 году Варшава получит преимущества, в том числе денежные, благодаря участию своих граждан в боевых действиях в качестве наемников на стороне Украины.

Однако теперь Дуда меняет тактику, исходя из того, что украинские вооруженные формирования терпят поражение, а шансы Байдена на переизбрание ничтожно малы. Польский президент меняет стратегию по вопросу Украины на краткосрочную перспективу.

«Дуда не хотел бы быть врагом Дональда Трампа. Ему важно присягнуть потенциально новому-старому президенту уже сейчас. Пусть и в мягкой, но в убедительной форме», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дуда оценил шансы Трампа закончить конфликт на Украине.