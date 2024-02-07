«Фантастический косяк»: Борис Надеждин признал брак в подписях

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Сотрудники Центризбиркома принимали папки и выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным.

Политик Борис Надеждин признал, что работа его штабов вызывает вопросы. Во время посещения ЦИК 6 февраля он сообщил, что был допущен «фантастический косяк».

5 февраля ЦИК обнаружил более 15% брака в подписях экс-депутата. Сотрудники Центризбиркома принимали папки и во время проверки выяснили, что в «московской» отсутствует список сборщиков подписей, хотя этот документ является обязательным, так как там нотариально подтверждаются сведения о лицах, которые являлись сборщиками подписей избирателей.

«Для меня это было удивительно, такая грубая ошибка. По протоколу мы принимали 82 папки, несколько раз их пересчитали, количество этих папок и листов зафиксировано в протоколе», — сообщил один из сотрудников ЦИК.

Пропавшую бумагу обнаружить так и не получилось, несмотря на коллегиальные усилия в ЦИК — они перебирали каждый лист, пересмотрели все папки, искали подколотые документы, но все тщетно.

Политик признал, что, вероятнее всего, этот документ его штаб просто не доставил в ЦИК.

«Мы их ищем, но косяк просто фантастический», — сообщил Борис Надеждин.

Надеждин также поинтересовался, действительно ли некоторые подписи выведены одной рукой. Ответ графологов оказался утвердительным. Кроме того, в документах политик смутился несостыковкам с датами. Некоторые подписи, как оказалось, были поставлены раньше изготовления подписного листа.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в ЦИК пошли навстречу и перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля.

Неожиданные новости пришли из Центризбиркома, где уже сегодня должны были рассмотреть вопрос о регистрации оставшихся кандидатов в президенты России. Неожиданные, потому что комиссия редко меняет регламент, а вот сейчас заседание перенесли на четверг.

И сделано это ради Бориса Надеждина и Сергея Малинковича.