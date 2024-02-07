Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Местным жителям губернатор дал рекомендации по действиям во время тревоги.

Сирена ракетной опасности работает в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор дал ряд рекомендаций жителям во время тревоги.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.