«На уровне Генштаба»: СБУ готовилась к бунту после отставки главкома ВСУ Залужного

«Украинская правда»: СБУ готовилась к беспорядкам в связи с отставкой Залужного

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Владимир Зеленский собирался объявить об увольнении своего, как считается, главного политического конкурента. Однако в последний момент передумал.

СБУ готовилась к беспорядкам в столице Украины, как глава Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает «Украинская правда», личный состав был предупрежден заранее.

Ожидалось, что глава киевского режима объявит о своих кадровых решениях 2 февраля 2024 года. Помимо Залужного, свое место должен был потерять начальник Генштаба армии Сергей Шаптала.

«В тот день, по данным УП, в Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве», — пишут украинские СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Однако официального заявления Зеленского не последовало, а сама история с отставкой Залужного начала затягиваться и обрастать подробностями.

«Наблюдаются проблемы с принятием важных решений и на уровне Генштаба, и на уровне низшего командования. Армия не знает, выполнять ли команды людей, чей статус сейчас подвешен, стоит ли слушать тех, кто пока главным не стал», — рассказывает источник, близкий к ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подоляк связал возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте.