В массовое ДТП в Подмосковье попали 27 машин: есть жертвы

Один человек погиб при массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Движение по трассе М-4 в сторону российской столицы полностью перекрыто.

Один человек погиб в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» возле Ступино Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

Массовое ДТП, в котором столкнулись 27 машин, произошло 7 февраля 2024 года на 86-м километре трассы М-4. В результате аварии один человек погиб, еще трое пострадали.

Сейчас движение по трассе в сторону Москвы перекрыто. Специалисты Автодора советуют использовать объезд через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поезд протаранил легковушку в Оренбургской области, погибли два человека.