Генерала Завгороднего, устроившего дебош в Калининграде, уволили из ФТС

Генерал Завгородний уволился после дебоша в Калининграде

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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В Федеральной таможенной службе подтвердили, что больше он там не работает.

Начальник Главного управления тылового обеспечения Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Олег Завгородний уволен после скандала с дебошем к одной из гостиницы Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В ведомстве уточняют, что решение об увольнении генерал принял сам и написал заявление по собственному.

Публичный скандал начался после того, как в Сети появилось видео, на котором Завгородний, находясь в изоляторе полицейского участка в состоянии алкогольного опьянения, угрожал правоохранителям увольнением.

Завгородний возглавлял управление тылового обеспечения с 2017 года. Имеет ведомственные награды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях.