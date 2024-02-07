Росфинмониторинг внес Буданова* в реестр экстремистов и террористов

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

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В конце прошлого года он был заочно арестован в России.

Начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* внесли в перечень экстремистов и террористов. Информация об этом следует из перечня Росфинмониторинга.

В конце 2023 года суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в серии терактов. Прежде он был объявлен в розыск по уголовной статье, а Следственный комитет обвинил его и других боевиков Украины в совершении 104 терактов в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение двоим бывшим украинским министрам за причастность к проведению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму