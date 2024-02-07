Посол назвал изъятие Канадой российских заблокированных активов воровством

Посол в Канаде Степанов: изъятие Канадой российских активов — это воровство

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Власти страны пытаются придумать «легитимные» способы, что отправить Киеву деньги, которые принадлежат России.

Поправки в законодательстве Канады, которые позволяют конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, являются примером банального воровства и грабежа. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Дипломат подчеркивает, что власти Канады, несмотря на свои попытки придать некую легитимность изъятию фактически чужой собственности, на самом деле просто лишили свою страну статуса правового государства.

«Приняты законодательные поправки, позволяющие конфисковать частные подсанкционные российские активы в канадской юрисдикции в пользу киевского режима», — считает Олег Степанов.

По данным Королевской канадской конной полиции, в Канаде заблокированы российские активы на общую сумму около 100 миллионов долларов, еще 228 миллионов — это замороженные финансовые транзакции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Канады пообещали рассмотреть запрос на экстрадицию Гунько.