Вплоть до инсульта: почему опасно пить аспирин без назначения врача

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Какую опасность таит в себе популярный препарат?

Привычный каждому аспирин, который уже почти 200 лет спасает больных по всему земному шару, оказывается может стать причиной инсульта и язвы желудка. Об этом сайту URA.RU рассказал врач Дмитрий Тарасов.

«Необоснованный прием аспирина может вызвать тяжелые последствия, в том числе инсульт с кровоизлиянием. Аспирин и другие антиагреганты, препараты, препятствующие тромбообразованию, противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях», — объяснил специалист.

Аспирин может назначаться врачами для профилактики проблем с сердцем и сосудами. Зачастую его рекомендуют при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда или выраженном атеросклерозе.

Однако частый прием препарата имеет побочные эффекты, такие как изжога, боль и язвы в желудке. Аспирином ни в коем случае нельзя лечиться бесконтрольно, его может назначать только врач, который расскажет пациенту про все риски и скорректирует правильность приема лекарства.

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