Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Какие еще подробности раскрыли в Кремле?

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Это подтвердил в разговоре с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом делиться впечатлениями президента от разговора с журналистом Песков не стал, призвав дождаться публикации. Однако он объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном.

«У него позиция, которая отличается от остальных (западных СМИ. — Прим. ред.). Она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская, но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ», — отметил Песков.

При этом утром в среду, 7 февраля, сам Карлсон не стал отвечать на вопросы журналистов о том, записано ли уже интервью с президентом России. Журналист лишь заявил, что отправляется выпить кофе, и посмеялся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным СМИ, интервью Путина американскому журналисту Карлсону, возможно, будет опубликовано в четверг, 8 февраля.