Операция «Мост Менай»: как пройдут похороны заболевшего раком Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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На всякий случай уже создан сценарий траурной церемонии.

Рак простаты у Карла III вызвал волнения в обществе Великобритании. MK.RU сообщает, что состояние здоровья короля вызывает серьезные опасения, несмотря на то, что онкология была обнаружена на ранней стадии.

Средства массовой информации (СМИ) в Великобритании уже создали сценарий будущих похорон монарха, на случай, если все кончится трагично.

В первую очередь, Совет престолонаследия обязан будет издать официальное уведомление и сообщить о назначении нового монарха. Если в минуту смерти рядом с Карлом III не будут находиться его супруга и наследник престола принц Уильям, то они будут извещены о кончине первыми.

После этого в Соединенном Королевстве начнется официальный траур, который продлится со дня смерти монарха до похорон на десятый день. Скорее всего, отпевание по традиции пройдет в Вестминстерском аббатстве. Последний покой король обретет в усыпальнице часовни святого Георгия в Виндзорском замке.

Уже известно даже кодовое название операции по смерти британского монарха. Она пройдет под кодом «Мост Менай».

Около недели назад королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал, что Карл III планирует уйти с поста британского монарха досрочно, не засиживаясь до смерти. Король хочет спокойно на пенсии успеть посмотреть на успех своего сына принца Уильяма, когда передаст ему престол.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как онколог оценил шансы Карла III на выздоровление. «Больничный» короля Великобритании сначала не вызывал никаких опасений. Но все оказалось не так гладко.

Страшный недуг настиг монарха — рак. 75-летний Карл III уже проходит лечение, но каковы его шансы? Онколог Евгений Черемушкин объяснил, что может повлиять на серьезное заболевание короля.