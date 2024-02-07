«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве

Боррель рассказал, что провел утро в Киеве в бомбоубежище на фоне взрывов

Фото: Reuters / JULIEN WARNAND; 5-tv.ru

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Сегодня по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за серии мощных взрывов.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель провел в Киеве утро в бомбоубежище из-за сигналов тревоги, которые сопровождались звуками взрывов. Об этом он рассказал на странице в соцсети X.

«Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги», — написал он.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Жозеп Боррель прибыл в Киев с рабочим визитом накануне, 6 февраля. В украинской столице у него запланирован ряд встреч. Перед этим он в очередной раз призвал страны Европы к поддержке ВСУ «во что бы ни стало».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела в разных регионах Украины. По всей территории Незалежной была объявлена воздушная тревога. На фоне взрывов в одном из районов отключился свет.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым 2024 годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.