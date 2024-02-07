Швеция заявила о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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При этом шведская сторона уже приостановила расследование.

Швеция закрывает расследование терактов на нитях газопровода «Северный поток». Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто», — говорится в сообщении.

Ведомство страны ссылается на то, что установить подозреваемых не удалось. Однако Швеция подчеркнула, что ее граждане не были вовлечены в теракт.

Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура Германии собирается продолжать расследование на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на решение Швеции прекратить следствие.