СМИ узнали возможную дату публикации интервью Карлсона с Путиным

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

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При этом утром журналист точно не ответил на вопрос о том, записан ли уже разговор с президентом России.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, возможно, будет опубликовано в четверг, 8 февраля. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, интервью будет опубликовано в социальной сети X и на сайте журналиста TuckerCarlson.com. Журналисты прогнозируют событие на 8 февраля.

При этом утром в среду, 7 февраля, Карлсон не стал отвечать на вопросы журналистов о том, записано ли уже интервью с президентом России. Журналист лишь заявил, что отправляется выпить кофе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Карлсон объяснил свое желание взять интервью у Путина. Американский журналист отметил, что многие его соотечественники не знают истинные причины происходящих в мире событий, в том числе на Украине.