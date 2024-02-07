Волгоградец задержан за поддержку ВСУ и призывы к насилию над россиянами

ФСБ задержала жителя Волгограда за призывы к насилию над россиянами

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Силовики задержали жителя Волгограда, который распространял в сети экстремистские публикации. Мужчина выражал в них поддержку Украины и призывал к насилию над гражданами России. Об этом сообщили в ЦОС Управления ФСБ РФ.

«Установлено, что 34-летний житель Волгограда с использованием сети Интернет публиковал высказывания, поддерживающие действия Украины и побуждающие применять насилие в отношении граждан РФ», — говорится в сообщении.

Волгоградца удалось вычислить совместно с ГУ МВД России. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело в отношении него по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Сейчас правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии. По данным УФСБ, он намеревался пойти на преступления за вознаграждения.