Польша подняла в воздух истребители из-за воздушной тревоги на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Alex Horvath

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О взрывах в разных регионах Незалежной сообщили утром украинские СМИ. При этом от Минобороны РФ пока данных не поступало.

Польша подняла в воздух истребители после объявленной в регионах Украины воздушной тревоги. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Польские власти заявили о массовых атаках на Украине, в ходе которых ракеты «летят в западном направлении», то есть в сторону Польши. В этой связи, по словам Косиняка-Камыша, пришлось поднять истребители.

«Есть алгоритм. Подняты польские самолеты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности», — заявил польский министр в эфире радиостанции Radio Zet.

В среду, 7 февраля, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской и Черкасской областях. Подтвердил информацию и мэр Киева Виталий Кличко. В этой связи, по его словам, в области работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось и о воздушной тревоге в Днепропетровской, Одесской, Полставской и Сумской областях.

При этом официальной информации от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аварийное отключение света произошло в Днепропетровском районе Киева.