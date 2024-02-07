«Праздник спорта и духа»: Путин о десятилетии проведения Олимпийских игр в Сочи

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Президент отметил, что именно в этом курортном городе были построены уникальные спортивные объекты. А проведение соревнований такого рода были мечтой для граждан России.

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с десятилетием проведения Олимпийских игр в Сочи. Именно 7 февраля 2014 года там был зажжен олимпийский огонь, отмечается в телеграмме российского лидера.

«Дорогие друзья! Десять лет назад, 7 февраля 2014 года, здесь, в Сочи, был зажжен олимпийский огонь. Поздравляю вас с десятилетием этого яркого, незабываемого события», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что страна готовилась к этому масштабному событию и осуществила мечту россиян — XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры прошли на самом высоком уровне. В Сочи были построены уникальные спортивные объекты и необходимая инфраструктура, которые используются и сегодня.

Соревнования, таким образом, стали праздниками спорта и дружбы, торжества силы духа, характера и воли, добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых ярких событиях Олимпийских игр-2014 в Сочи.