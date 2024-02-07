Поезд протаранил легковушку в Оренбургской области, погибли два человека

Фото, видео: 5-tv.ru

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По предварительной версии, водитель автомобиля не заметил приближающийся состав и выехал на рельсы.

В Оренбургской области грузовой поезд на полном ходу протаранил легковушку. Авария произошла на железнодорожном переезде. Водитель «Лады» не заметил приближающийся состав и выехал на рельсы. От столкновения машину буквально расплющило. Водитель авто и 15-летний пассажир скончались на месте.

Двумя днями ранее, в дорожно-транспортном происшествии скончался юный спортсмен. Его тренер, находившийся за рулем, вез детей на соревнования, однако не справился с управлением, и автомобиль улетел в канал.

Из затонувшего авто вытащить пострадавших помогли очевидцы. Тренер и еще один мальчик остались живы, другой воспитанник, несмотря на усилия врачей, умер.

Ранее 5-tv.ru писал, что легковушка чудом проскочила между двумя фурами на трассе Новосибирск — Иркутск.