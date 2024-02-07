Морпехов Черноморского флота наградили медалями «За отвагу» прямо на передовой

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Они доблестно обеспечивают оборону на левом берегу Днепра.

На херсонском направлении спецоперации, прямо на передовой, отличившихся морских пехотинцев Черноморского флота наградили медалями «За отвагу». Наши бойцы без перерыва выполняют задачи по противодесантной обороне на левом берегу Днепра.

Там украинские боевики постоянно пытаются забросить диверсионно-разведывательные группы вглубь территорий новых российских регионов. До этого морпехи-черноморцы участвовали в отражении, так называемого, летнего контрнаступления ВСУ в районе поселка Работино.

Продолжается специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ.