В США не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины

Фото: Reuters / DYLAN MARTINEZ

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Почему инициатива не получила поддержки в Конгрессе?

Американцы не поддержали законопроект о помощи Израилю, куда не включена Украина. Об этом следует из результатов голосования в Конгрессе США.

Против того, чтобы помогать Израилю без Украины проголосовали 180 законодателей, и законопроект поддержки не получил. Для принятия инициативы необходимо согласие более двух третей конгрессменов.

На днях в сенате США представили двухпартийный проект финансирования Украины на 60 миллиардов долларов. Причем треть этих денег хотели направить на восполнение запасов оружия на американских же складах, которые опустели после предыдущих поставок. В обмен на поддержку Украины демократы обещали республиканцам пряник в виде 20 миллиардов долларов на защиту границы страны от нелегальных мигрантов.

При этом республиканцы представили собственный проект закона, в котором об Украине не было ни слова. Зато предусмотрены более 17 миллиардов долларов на помощь Израилю.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвали Конгресс принять законопроект, предусматривающий помощь Украине и Израилю.