«Нас заверили»: власти Канады пообещали рассмотреть запрос на экстрадицию Гунько

Фото: AP / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Есть ли уже какие-то ответы по этому поводу от Минюста и других ведомств страны?

Оттава пообещала рассмотреть запрос Москвы на экстрадицию в РФ бывшего боевика дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунку (Гунько) для привлечения к уголовной ответственности за геноцид. Об этом сообщил российский посол в Канаде Олег Степанов.

«Нас заверили, что материалы будут рассмотрены», — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом ответа от Минюста и других ведомств Канады по этому поводу пока нет, несмотря на заверения властей. Российская дипмиссия продолжает работу с канадским министерством иностранных дел.

Бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) был приглашен в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. В октябре 2023-го в России Гунько обвинили в геноциде мирного населения в годы ВОВ.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Прежде глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Гунько.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск нациста Ярослава Гунько.