Актриса Ханде Эрчел кардинально сменила имидж перед свадьбой

Фото, видео: Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», 2020-2021 г.; Instagram* / handemiyy

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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» удивила поклонников новым образом. А как отреагировал на это будущий супруг?

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел уже год встречается с бизнесменом Хаканом Сабанджи. Сейчас молодые люди готовятся к свадьбе, сообщает издание Albawaba.net.

Поклонникам удалось выяснить, что девушка и ее бойфренд выбирают место для проведения церемонии бракосочетания. Долгое время они пытались держать свой роман в тайне. Но фанаты все же смогли докопаться до истины. Судя по слухам, молодые люди могут расписаться уже этим летом. Известно, что они не хотят пышной церемонии.

И, кажется, актриса уже начала готовиться к свадьбе. Она кардинально сменила образ. Результат опубликовала в личном блоге. Девушка предстала перед публикой уже не темноволосой красавицей. Неожиданно для фанатов она перекрасилась в рыжий.

Известно, что молодой человек Эрчел — наследник одной из самых богатых семей в Турции. При этом родители мужчины сначала не одобряли выбор сына.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ханде Эрчел призналась, что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.

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