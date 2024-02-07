В обществе интеллектуалов: с кем Блиновская делит камеру в СИЗО

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Блогеру предстоит провести под стражей как минимум до 26 апреля.

Сокамерницами обвиняющейся в неуплате налогов блогера Елены Блиновской в московском СИЗО-6 являются две образованные женщины — доктор наук и кандидат наук. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.

«Елена Блиновская содержится в обычной четырехместной камере, у нее две соседки — доктор наук и кандидат наук», — сказал собеседник агентства.

По словам информатора, все они впервые попали в места лишения свободы.

«Королеву марафонов» обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блогер, несмотря на ограничения, устроила в своем коттедже вечеринку, где встретилась со свидетелем по делу, а это суд ей ранее делать запретил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях Елена Блиновская проведет три месяца в СИЗО.