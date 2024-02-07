В плену: последние новости о заблокированной льдами у берегов Японии стаи косаток

Фото, видео: www.globallookpress.com / Steven J. Kazlowski; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Власти островного государства пока ничего не предпринимают, а время на исходе, животным хватит сил лишь на считанные часы.

Более десяти косаток борются за жизнь в ледяной ловушке у берегов Японии. Животные оказались зажаты между подвижными льдинами и отрезаны от большой воды. А крошечная полынья остается единственным источником кислорода. Без помощи человека им не выжить.

Тем временем японские власти бездействуют, тревогу пока бьют только наши экологи. Эти косатки — дальневосточная популяция, которая занесена в Красную книгу России. Спасать животных надо немедленно. Почему пока не получается — выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Эта борьба за выживание длится уже несколько часов. И каждое новое движение дается косаткам все труднее, но остановиться — значит умереть. Краснокнижные млекопитающие оказались в плену ледяных торосов у побережья японского острова Хоккайдо. Крошечная полынья — единственный источник кислорода. На поддержание этого спасительного пространства животные сейчас и тратят все силы.

«Они находятся явно в стрессовом состоянии, они ныряют нетипично для них, выныривая высоко, хвостом себя подталкивая вверх, и в таком состоянии молодые животные долго не протянут», — заявил основатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

Единственный шанс сохранить косаток — провести спасательную операцию. Но японские власти даже не пытаются ничего сделать: ледокольного флота, чтобы пробиться к животным, у страны нет. И за помощью японцы обращаться не спешат.

«Возможно, какое-то взаимодействие между двумя странами, поскольку это на территории Японии происходит сейчас, возможно это тоже положительно скажется на наших взаимоотношениях с нашими соседями. Природа даст повод для хороших взаимоотношений с нашими соседями», — отметил Борисов.

Прийти на подмогу готовы российские буксиры усиленного ледового класса. Они расположены примерно в трехстах километрах севернее.

«В портах на юге Сахалина. У России есть успешный опыт спасения морских исполинов из ледового плена. Операция „Прорыв“ — одна из самых известных», — вспоминает Борисов.

В конце 80-х Советский Союз по просьбе США помогал вызволять трех серых китов, застрявших у побережья Аляски. Пока американцы расчищали промоины и поддерживали животных, наши суда, действуя на критическом мелководье, прокладывали спасительный путь в пятиметровой ледяной толще.

А это кадры восьмилетней давности, когда четыре косатки, в том числе один детеныш, оказались заблокированы всего в 50 метрах от берега Сахалина.

Млекопитающих прибило к берегу ветром, он же пригнал и льдины, которыми косаток отрезало от большой воды. В ожидании прилива спасатели круглосуточно дежурили у каждой полыньи, отбивая лед и защищая животных. Трем косаткам удалось выбраться самостоятельно, четвертую — ее назвали Вилли — пришлось перетаскивать на большую глубину.

Но сейчас надежды на такой же благополучный исход — в противоположность смертельному льду — тают на глазах.