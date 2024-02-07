Новый виток: Трюдо вновь призвали уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Оппозиция в Канаде призвала Трюдо уйти в отставку из-за скандала с нацистом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick; 5-tv.ru

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Такая реакция последовала за появлением новых подробностей — именно премьер Канады пригласил тогда в парламент эсэсовца.

Канадская оппозиция призвала премьер-министра Джастина Трюдо уйти в отставку. Такая реакция последовала за появлением новых подробностей по чествованию нациста в местном парламенте во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Глава правительства утверждал, что никак не связан с приглашением бывшего эсэсовца, но, как заявил лидер оппозиции, Трюдо лично позвал Ярослава Гунько.

По этой же причине уже пришлось уйти в отставку спикеру палаты общин. Теперь политики задают наводящие вопросы и канадскому премьеру, интересуясь, не должен ли он поступить так же. И вообще, годится ли на должность после такой позорной ошибки.

Новый виток скандала прокомментировали и в российском посольстве в Оттаве. Там заявили, что кабинет министров Трюдо пытается всеми силам «замести под ковер» историю с появлением в парламенте 98-летнего украинского националиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, получится ли у Трюдо удержаться на посту после скандала с эсэсовцем.