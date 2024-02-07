Дорогу залило цементом: бетономешалка перевернулась в массовом ДТП в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под слоем строительного раствора оказались две из четырех полос.

Страшная авария произошла в центре Санкт-Петербурга. Иномарка на полном ходу врезалась в стоящие на светофоре автомобили, протаранила девять машин и сбила женщину. За мгновение до наезда петербурженка заметила несущийся на высокой скорости автомобиль. Но отскочить не успела.

От мощного удара она перелетела через несколько легковушки и рухнула на землю. Пострадавшая выжила. С тяжелыми травмами ее увезли в реанимацию. Помощь медиков понадобилась и виновнику аварии. Самостоятельно выбраться из разбитой машины лихач не смог.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Москве. После столкновения четырех автомобилей перевернулась бетономешалка. Цементом залило целую улицу. В аварии никто не пострадал, однако она серьезно затруднила проезд другим водителям. Под толстым слоем строительного раствора оказались две из четырех полос. В причинах происшествия сейчас разбираются автоинспекторы.