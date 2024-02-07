Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Минувшей ночью состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Москвы, в связи с атакой националистов на мирный город.

Соединенные Штаты являются соучастником удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, в результате которого погибли 28 человек, в том числе пятилетний ребенок и его беременная мама. Об этом минувшей ночью заявил российский постпред Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы.

При этом наш дипломат привел настолько весомые аргументы, что представители западных стран поспешили свернуть обсуждение. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Карнавал лицемерия. Такую афишу заслуживало заседание Совбеза ООН по террористическому удару ВСУ в Лисичанске. Заместитель генсека международной организации начала с формальных соболезнований по жертвам. Но это лишь показной этикет.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они не происходили, запрещены в соответствии с международным правом», — сказала заместитель генсека по политическим вопросам и вопросам мирного урегулирования Розмари Дикарло.

Она еще долго перечисляла все украинские потери чуть ли ни с начала СВО, пытаясь сразу принизить значимость жертв теракта ВСУ в Лисичанске. Но Василий Небензя напомнил, что «украинские боевики озверели до такой степени, что совершают террористические акты почти каждую неделю».

«Безусловно, ВСУ чувствуют свою безнаказанность и вседозволенность, скажу больше, они ощущают безусловную поддержку Вашингтона, Лондона и Брюсселя, которым плевать на убийство мирных жителей, разрушенные семьи и покалеченные жизни людей», — сказал Небензя.

Пригласили и украинского представителя. Но кому интересно его мнение, когда в зале сами кураторы киевского режима. Американцы сразу перевели стрелки с трагедии в Лисичанске на Россию.

«Мы должны помнить, о том, что Россия и только Россия начала эту войну», — сказал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

Удивительное пренебрежение к погибшим в Лисичанске выразила и Франция.

«Россия атаковала Украину более полутора тысяч раз, поразив 570 различных населенных пунктов, в результате чего 12 человек погибли и 60 получили ранения», — сказал председатель СБ ООН и постоянный представитель Франции при ООН Никола Де Ривьер.

«Вызывает недоумение лицемерная позиция французских коллег по разделению мирный жителей на тех, убийство которых они осуждают. И тех, истребление которых они игнорируют», — указал в ответ Небензя.

Лишь Китай сдержанно напомнил всем присутствующим о том, что мира можно достичь не накачкой оружием, а только дипломатическим диалогом.

«Собираемся содействовать мирным переговорам, чтобы положить конец боевым действиям. Необходимо открыть коммуникации со сторонами, чтобы конструктивным образом содействовать политическому решению кризиса», — отметил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Генг Шуанг.

Напоследок Василий Небензя убрал всех оппонентов одним железным аргументом.

«Мы сегодня услышали циничные рассуждения, в духе того, что мы бы здесь не сидели, если бы Россия не начала войну. Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобно Лисичанску, повторялись бы каждый день, как они происходили практически каждый день, на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали. И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», — заключил он.

Британцы и французы судорожно попытались найти контраргументы, зачем-то вспомнив пакт Молотова-Риббентропа. Вышло смешно и нелепо. Поэтому заседание быстро свернули и объявили закрытым. Итог предсказуем. Мира от такого совета безопасности не дождаться. А значит его, как всегда, Россия добьется сама.