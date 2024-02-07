Турецкая компания Baykar планирует за год построить завод на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Paulius Peleckis

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Ожидается, что предприятие будет выпускать около 120 беспилотников ежегодно.

Турецкая компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников под Киевом, сообщило агентство Reuters.

Как отметил гендиректор компании Халук Байрактар, на возведение объекта потребуется примерно год.

«Наш завод строится <…> нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре», — сказал он.

Байрактар уточнил, что на предприятии будут работать примерно полтысячи сотрудников. Ожидается, что завод будет выпускать около 120 беспилотников в год.

Прежде стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ.

Тем временем, как сообщал ранее 5-tv.ru, для российских военных разработали дрон-конвертоплан «Настасья».