Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

Фото: www.globallookpress.com / Chile'S Presidency

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Что стало причиной авиакатастрофы?

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении частного вертолета. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что политик находился за штурвалом. Вертолет потерпел крушение на озере Ранко в регионе Лос-Риос.

По данным чилийской радиостанции Biobiochile, вместе с Пиньером находились на борту три его родственника. После падения транспортного средства они смогли выбраться из него, отстегнув ремни безопасности.

Причины трагедии пока неизвестны. Однако не исключено, на это могли повлиять погодные условия, поскольку в момент взлета вертолета в этой местности шел дождь.

Глава МВД Чили Каролина Тоа подтвердила гибель Пиньеры. В стране объявили траур.

Себастьян Пиньера дважды занимал пост президента страны — с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022-й.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер президент Намибии Хаге Гейнгоб.