Умер актер из «Соломенной шляпки» Карел Габл

Фото: Кадр из сериала «Анатомия предательства», 2020 г.

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Артист чешского происхождения часто снимался в советских картинках.

На 88-м году жизни скончался известный чешский актер театра и кино Карел Габл. Об этом сообщил новостной портал Blesk.cz.

Причиной смерти артиста стал инфаркт. Несмотря на возраст, актер продолжал принимать участие в различных театральных постановках. Его последней работой стала роль в спектакле «Пролетая над гнездом кукушки» пражского театра Радека Брзобогатого.

Всего за свою карьеру он успел сыграть во множестве различных картин, в том числе и советских. Зрители наверняка помнят его по ролям в «Сказке странствий», «Битве за Москву», «Вешних водах», «Соломенной шляпке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер известный болгарский актер из ленты «В поисках капитана Гранта» Иван Иванов. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что артист несомненно оставил след в кино, его работы навсегда останутся в сердцах зрителей.