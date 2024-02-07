Пошли навстречу: в ЦИК перенесли заседание по регистрации кандидатов на 8 февраля

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что не так оказалось с подписями, собранными в поддержку Малинковича и Надеждина?

Неожиданные новости пришли из Центризбиркома, где уже сегодня должны были рассмотреть вопрос о регистрации оставшихся кандидатов в президенты России. Неожиданные, потому что комиссия редко меняет регламент, а вот сейчас заседание перенесли на четверг.

И сделано это ради Бориса Надеждина и Сергея Малинковича. У них при проверке нашли очень много брака в собранных подписях. Будет ли шанс исправить ошибки — знает корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более миллиона россиян подали заявки на онлайн-голосование на выборах президента.