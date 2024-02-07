Новая порция снега: чего ждать Москве от циклона «Ольга»
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Циклон «Ольга» принесет в Москву рекордные снегопады
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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Какой будет погода в столице в ближайшие дни?
В эти минуты Москва вместе со всей центральной Россией готовится, возможно, к последнему серьезному удару зимы. В ближайшие часы столицу завалит новой порцией снега.
Всего за сутки выпадет недельная норма. На этот раз сугробам мы обязаны циклону с именем «Ольга». Она же принесет с собой и двадцатиградусные морозы. И не только в Москву, но и Петербург.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как непогода парализовала жизнь курортного Сочи.