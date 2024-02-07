Страны ЕС отказались использовать активы РФ для восстановления Украины

Фото: Frank May / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чего опасаются европейские политики?

В Евросоюзе не поддержали предложение Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейские официальные лица.

Отмечается, что многие опасаются финансовых, юридических и экономических рисков, которые могут возникнуть. Кроме того, до сих пор не ясно, какая именно организация согласится взять на себя ответственность по выпуску облигаций. Также в Европе возникли сомнения в привлекательности подобных бумаг.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация. Большинство юридических подразделений стран G7 учитывают это», — отметил чиновник, пожелавший сохранить анонимность.

При этом Бельгия, которая обратилась к организации с подобной инициативой, не входит в «Большую семерку». Однако большая часть замороженных российских активов находится в юрисдикции именно этого государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде назвали бандитизмом новый план Запада по конфискации активов России.