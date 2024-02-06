Журналист Такер Карлсон рассказал, где можно будет посмотреть интервью с Путиным

Такер Карлсон: интервью с Путиным можно будет посмотреть на сайте бесплатно

Фото: © РИА Новости / Сергей Савостьянов

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Журналист уже несколько дней находится в Москве.

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что готовит интервью с президентов РФ Владимиром Путиным. В видеообращении, опубликованном в социальной сети X (прежнее название Twitter), он указал, что посмотреть его сможет каждый — целиком и бесплатно.

«Мы не берем деньги с людей за просмотр этого интервью. Каждый сможет посмотреть его целиком, как оно было записано, без редактирования на нашем сайте TuckerCarlson.com», — заявил Карлсон.

Когда будет опубликовано интервью, журналист не уточнил. Однако отметил, что посетитель вышеуказанного сайта может оставить адрес своей электронной почты, чтобы получить уведомление.

Прежде Такер Карлсон заявил, что Белый дом пытался дважды сорвать его интервью с Путиным. Он также указал, что американцы имеют полное право знать правду о конфликте, «в который вовлечены».

Журналист уже несколько дней находится в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Такер Карлсон поддерживал спецоперацию России и лично Путина.