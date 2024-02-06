В Россию начались поставки бананов из Индии
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY MAISHEV
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Первая поставка была осуществлена в прошлом месяце.
В январе Индия отправила в Россию первую партию бананов, еще одна поставка запланирована до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Отмечается, что ведомство провело переговоры с представителями Управления защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии.
В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов. Среди них перечислены бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.
Так, итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию.
«Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться», — отметили в ведомстве.
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