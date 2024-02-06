В Россию начались поставки бананов из Индии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY MAISHEV

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Первая поставка была осуществлена в прошлом месяце.

В январе Индия отправила в Россию первую партию бананов, еще одна поставка запланирована до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Отмечается, что ведомство провело переговоры с представителями Управления защиты, карантина и хранения растений министерства сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии.

В ходе переговоров индийская сторона выразила заинтересованность в расширении ассортимента поставок фруктов. Среди них перечислены бананы, манго, ананасы, папайя и гуава.

Так, итогом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию.

«Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут наращиваться», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут стать альтернативой банану.