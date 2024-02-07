Похудение при ожирении: как без вреда для здоровья избавиться от лишнего веса

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Диетолог рассказала о безопасных методах сбрасывания лишних килограммов.

Количество людей, страдающих ожирением, постоянно растет. Люди набирают и сбрасывают килограммы бесконечное количество раз. Но для кого-то избавиться даже от одного килограмма бывает очень тяжело. А бывают случаи, когда полные люди даже не замечают проблем с весом. Кому ставят диагноз ожирение и как его побороть — рассказала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова в беседе с изданием aif.ru.

Специалист объяснила, что диагноз ставится по индексу массы тела. Измерение талии также поможет узнать, страдаете ли вы ожирением. Так, 94 сантиметра у мужчины и 80 сантиметров у женщины свидетельствует об абдоминальном ожирении. Это провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Сейчас при оценке диагноза акцент делается на наличие осложнений и заболеваний. Наиболее частые — сахарный диабет II типа, неалкогольная жировая болезнь печени, синдром обструктивного апноэ сна. Так диагностируются высокие стадии ожирения. После этого появляется возможность выбрать методы лечения.

Самое неприятное — это вероятность повторного набора веса. Поэтому лучше лечиться комплексно с диетологом, кардиологом, психологом и другими специалистами. Также существуют методы бариатрической хирургии, но для этого нужно обязательно получить назначение врача. Хирургическое вмешательство поможет быстрее достичь положительного результата.

Для эффективного и здорового похудения не нужно сидеть на жестких диетах. Правильнее постепенно перейти к соблюдению принципов здорового питания. Также нужна постоянная физическая активность. Рекомендуется снижать вес до одного килограмма в неделю.

Сегодня в России, по официальным данным, ожирение имеют 22% взрослых, а избыточную массу тела — около 62% людей.

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