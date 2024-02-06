Принц Уильям возьмет на себя часть обязанностей больного раком Карла III

Фото: Zuma / ТАСС

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Старший сын короля Великобритании решил досрочно выйти из отпуска, который взял ради ухода за перенесшей операцию женой.

Сын короля Великобритании Карла III наследный принц Уильям намерен взять на себя часть обязанностей своего отца после того, как тому диагностировали онкологию. Об этом сообщает издание The Times.

Речь идет об исполнении некоторых публичных обязанностей. При этом Уильям решил прервать свой отпуск по уходу за супругой, который взял после ее операции.

О том, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак простаты, публике сообщили в понедельник, 5 февраля. Известно, что он уже проходит лечение, на время которого ему рекомендовано воздержаться от публичных обязанностей. Но при этом он будет продолжать работать с бумагами и заниматься другими государственными делами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что принц Гарри приедет в Британию из-за больного раком Карла III.