Фото: Instagram* / kirill_story

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Молодому артисту было всего 27 лет.

Умер актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Сообщение об этом появилось на официальном сайте культурного учреждения.

На момент смерти Кириллу Турутину было всего 27 лет.

«Он играл в спектаклях „Пиноккио. Лес“, „Пиноккио. Театр“, „Служанки“, участвовал в концертах театра и стал близким человеком для всего нашего коллектива. Мы надеялись увидеть новые роли Кирилла, тонкого, трепетного артиста с прекрасной природой и большим дарованием, и работать дальше вместе», — говорится в сообщении театра.

О причинах трагедии информации нет.

Кирилл Турутин — молодой артист. В 2020 году окончил Российский государственный институт сценических искусств. Зрители могли его видеть на экранах в таких картинах как «Седьмая симфония» и «Детдомовка».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец.

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