«Будет обороняться водными пистолетами»: глава Евросовета предрек Киеву печальный конец

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Европарламент обсуждает очередные поставки оружия на Украину. Но споры становятся все жарче.

Глава Евросовета Шарль Мишель считает, что без военной помощи Еврокомиссии Украина окажется в крайне плачевном положении. Об этом французский политик заявил в ходе пленарной сессии Европейского парламента, на котором обсуждали поставки вооружения Киеву.

Шарль Мишель был возмущен тем, что некоторые депутаты выступили против того, чтобы Европа продолжала снабжать Украину оружием.

«Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?»— цитирует слова чиновника РИА Новости.

При этом недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что после окончания конфликта на Украине Евросоюз хочет сделать ВСУ частью своих военных возможностей, а также интегрировать украинскую оборонную промышленность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как протестующие макнули ЕС в навоз из-за Украины.