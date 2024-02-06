Вызовы XXI века: в Москве прошла конференция «Биоэтика и генетика»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Специалисты взглянули на науку под этическим углом.

Этические вопросы в работе ученых, занимающихся генетическими исследованиями, обсуждали сегодня специалисты со всей страны.

Современные технологии позволяют вылечить тяжелые заболевания еще до рождения человека, но, исправляя ошибки природы, нужно придерживаться морали и соблюдать права и пациента, и его родителей. В тонких вопросах разбирался корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

«Мы живем на пороге великих открытий» — фраза, которая больше не имеет ничего общего с реальностью. Научная мысль теперь каждый день генерирует что-то новое. Отечественные генетики, например, совсем скоро могут объявить о том, что победили самые страшные детские недуги.

«У нас, например, были охарактеризованы определенные мутации при наследственных формах эпилепсии. Ищется какой-то генетический механизм, который позволяет скорректировать эти мутации и тем самым дает надежду на появление новых препаратов для лечения этих конкретных генетических форм», — рассказывает заместитель директора медико-генетического центра имени академика Бочкова по научной работе Вера Ижевская.

Исправляя ошибки мироздания, важно не подменить его собой. И здесь особую роль играет научная этика. Всероссийская конференция уже четвертый раз собирает видных ученых, специалистов биоэтики и права.

В этом году отмечают 60-летие Хельсинской декларации — ключевого документа в области моральных принципов при исследованиях с участием человека. Ее постоянно правят и дополняют, но новые времена несут новые вызовы.

«Сегодня говорят уже о нейроправах, и вещи, которые сегодня мы обсуждаем, во многом связаны с новыми вызовами, как раз связанными с влиянием на человеческую память, человеческое мышление. Это требует определенного анализа, определенного взвешивания рисков и пользу при принятии решений в таких исследованиях», — отметил председатель совета по этике при Минздраве РФ, академик РАН Александр Хохлов.

А ведь это — лишь один из примеров. Международная наука дошла до того, что отменила правило «14 дней» — срок, дольше которого культивировать эмбрионы раньше считалось неэтичным. Норма якобы мешает ученым, работающим со стволовыми клетками.

Да и сама принадлежность генома человека под большим вопросом. Предоставляя ученым право работать со своими материалами, не нарушает ли каждый из нас личную информацию о своих родственниках? Ответить на все эти вопросы можно только сообща.

«Встают совершенно новые вызовы перед исследователями, перед врачами ранее невиданные, и эти вызовы порождают такие моральные конфликты, конфликты интересов разных представителей разных слоев общества, разных представителей конфессий, представителей, может быть этнических групп, которые вот так просто не решить сразу, и вокруг этого должно быть дискуссия. Вот, что именно важно, и что здесь показываем на площадке конференции, что даже в тех местах, в тех моментах, когда невозможно найти быстрое решение, что мы продолжаем дискуссию», — рассказывает заместитель декана ФФМ МГУ имени Ломоносова по науке, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова.

Дискуссия должна привести к тому, что научная этика будет опираться на целый массив федеральных законов.

Тем более, ближайшие десять лет президент России объявил временем науки и технологий. Законодательно закреплены основные направления развития, но над остальными нормами еще предстоит поработать.

«Китай активно инвестирует в эту сферу. Некоторые арабские государства активно привлекают ресурсы в эту сферу, поэтому уже есть опыт наших зарубежных коллег из разных юрисдикций. Чтобы не наступать на те самые визуальные грабли, конечно, нужно это знать и учитывать», — считает директор МГЮА имени Кутафина Олег Гринь.

Но даже медицинский прогресс вторичен, если дело касается защиты пациента — золотой эталон научной этики, который в нашей стране намерены верно хранить.