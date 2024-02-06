Сход снега произошел на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи

Фото: © РИА Новости / Владимир Иванов

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Пострадал ли кто-то в результате инцидента?

В олимпийском лыжно-биатлоническом комплексе в Сочи «Лаура» произошел сход снега, в результате чего шесть человек накрыло во время дневного катания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба курорта «Газпром Поляна», в который входит горно-туристический центр.

«Сегодня во время дневного катания на Лауре произошел сход пласта снега в районе горнолыжных трасс F. Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает.

Также отмечается, что катание на трассах после схода снего было оперативно восстановлено. Там добавили также, что на фоне снегопада все службы курорта работают в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставропольском крае начались десятибалльные пробки после сильнейшей метели. Чтобы выйти из дома жителям региона приходилось прикладывать немало усилий. Сейчас там устраняют последствия метели.