В МИД России вызвали временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Дипломатам выдвинули требование, касающееся проведения выборов президента РФ.

Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, где им выдвинули требование по обеспечению безопасности на выборах президента РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В МИД России были вызваны временные поверенные в делах государств Прибалтики в Москве в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ в марте на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Россия обратила внимание властей данных стран на обязательство принимать меры для защиты дипломатических представительств, согласно официальному документу от 1961 года. В данном случае речь идет о безопасности при голосовании на выборах президента России на территориях Латвии, Литвы и Эстонии.

В противном случае, указали в МИД России, это приведет к нарушению конституционных прав граждан.

«Продолжим добиваться исполнения прибалтами своих обязательств и в случае продолжения саботажа будем действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти государств Прибалтики за такую позицию», — добавили в ведомстве.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России.