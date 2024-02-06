Беглов освободил Сергея Дрегваля от должности вице-губернатора Петербурга

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сегодня у чиновника последний рабочий день.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об освобождении Сергея Дрегваля от должности вице-губернатора Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Входивший в сферу ответственности Сергея Дрегваля блок временно переходит под управление вице-губернатора Кирилла Полякова», — отметили в пресс-релизе.

Отмечается, что Дрегваль уволился по собственному желанию. Сегодня, 6 февраля, он последний день работает в Смольном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым премьером Казахстана стал экс-глава администрации президента Олжас Бектенов. Его кандидатуру выдвинул сам глава республики Касым-Жомарт Токаев.