Последняя воля: можно ли оставить наследство домашним животным

Адвокат Аржанникова: в России переписать имущество на животное нельзя

Фото: www.globallookpress.com / jspix

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Могут ли пушистые наследники составить конкуренцию родственникам?

За рубежом нередка практика оставлять наследство своим домашним питомцам. Так, немецкий модельер Карл Лагерфельд завещал свое имущество любимой кошке Шупетт. Домашнее животное получило огромное состояние.

Был пример и в императорской России. Купчиха Мария Леонтьева завещала наследство своей собаке. Семья была против, и после гибели животного имущество перешло в городскую казну.

Адвокат Анна Аржанникова рассказала, что в России невозможно переписать имущество на домашнее животное. Наследником может стать либо физлицо, либо организация, сообщила она изданию aif.ru.

«Питомцы у нас относятся к имуществу, а значит, унаследовать что-то они не могут. Но если человек беспокоится за судьбу своей кошки или собаки, то можно прописать в завещании обязанность заботиться о питомце (статья 1139 Гражданского кодекса РФ)», — объясняет адвокат.

Как вариант, можно передать имущество приюту для животных по завещанию или наследственному договору. Это обяжет учреждение содержать домашнего питомца.

Также будет назначен исполнитель, который будет следит за реализацией последней воли. В таком случае, средства для содержания животного будут браться из имущества наследователя. Заставить обеспечивать питомца за чужой счет нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в иностранных кормах для домашних питомцев нашли мышьяк.